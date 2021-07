Marco Polo Del Nero - LEO CORREA / MOWA PRESS

Publicado 07/07/2021 18:00 | Atualizado 07/07/2021 18:04

Rio - Em um áudio vazado, o ex-presidente da CBF e banido pela Fifa, Marco Polo Del Nero, negou que tenha criado um "complô", para afastar o dirigente Rogério Caboclo, após ter sido denunciado por assédio moral e sexual por uma funcionária da entidade. A informação é do site "UOL".

Além disso, sem mencionar o nome de Caboclo, diz que "o algoz dele foi ele mesmo". A veracidade foi confirmada por Del Nero em reportagem à UOL. No áudio, o ex-presidente diz que sente "pena" de Caboclo, após o dirigente ter acusado de conduzir um "golpe de estado na CBF".

Para o dirigente Rogério Caboclo, as decisões da comissão de ética foram atribuídas por Del Nero para o afastar temporariamente do poder, além do fato de que o órgão recentemente, acrescentou mais 60 dias.

"Este é mais um episódio do inédito golpe orquestrado e comandado pelo ex-presidente Marco Polo Del Nero, banido do futebol, por meio de aliados na confederação", disse a defesa de Rogério Caboclo. Sobre o ocorrido, Del Nero revelou a sua versão sobre o caso.

"Ele fala em complô. Mas pera aí... Complô? Só se ele fez parte do complô, se ele fez o complô. Se ele não tivesse falado os horrores que falou para a vítima, se não tivesse humilhado uma mulher mais frágil, subalterna, funcionária dele.. Se ele não tivesse assediado, nada disso teria acontecido", disse o ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero.

Confira o que diz o áudio de Marco Polo Del Nero.

"Olha pessoal, estou dando uma satisfação para vocês. Vocês sabem que eu não sou muito de falar, né? Sobretudo com a imprensa. Eu prefiro discutir os assuntos internamente. E quando é necessário a gente fala, sim. Antes de tudo, eu tenho muita pena dele. Tenho dó dele, sabe? Toda essa situação que envolveu ele e uma mulher, uma funcionária, de assédio sexual, moral... Isso é muito grave, né?

Mas eu tenho impressão que tudo isso... as coisas vão ser apuradas, comprovadas... Já estão comprovadas porque os áudios parecem verdadeiros, né... Mas o que fazer? Agora, eu acho absurdo e uma mentira tão grande... eu não sei onde ele quer caminhar. Ele fala em complô.

Mas pera aí... Complô?... Só se ele fez parte do complô, se ele fez o complô. Se ele não tivesse falado os horrores que falou para a vítima, se não tivesse humilhado uma mulher mais frágil, subalterna, funcionária dele.. Se ele não tivesse assediado, nada disso teria acontecido. Então, agora, algoz quer ser vítima? Não. Não. Ele está equivocado. O algoz dele foi ele mesmo.

E a vítima foi uma mulher humilhada que foi buscar apoio na comissão de ética e na Justiça. Ponto final. Gente, tudo tem limite. Até o absurdo tem limite".

Nesta quarta-feira, os dirigentes terão ainda uma reunião informal na CBF para debater o que vai acontecer com o futuro de Rogério Caboclo na entidade.