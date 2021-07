Perto de completar 40 anos, Federer, desgastado, não decidiu se disputará as Olimpíadas - AFP

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 17:50

Londres - A aguardada reedição da final de Roger Federer e Novak Djokovic em Wimbledon não acontecerá em 2021. Eliminado pelo polonês Hubert Hurkacz, por 3 sets a 0, com direito a pneu, o suíço, oito vezes campeão do tradicional torneio em Londres, não apenas colocou em dúvida a volta às quadras de grama como também não garantiu a participação nas Olimpíadas de Tóquio.

"Tenho que sentar com a minha equipe e analisar. Não sei se vou voltar, não sei se foi a última vez. O objetivo é jogar, mas, neste momento, não sei. Este ano consegui vir jogar e isso me deixou muito contente, e o objetivo é sempre tentar jogar mais uma vez. Em relação aos Jogos Olímpicos, também ainda não decidi. Comunicarei nos próximos dias", disse Federer na coletiva ao término do jogo.

Longe da melhor forma física, Federer, de 39 anos, além do tempo, tem desafiado uma série de lesões para continuar competindo em alto nível. O desgaste é visível ao fim de cada jogo do multicampeão, considerado por muitos, o maior e mais completo tenista da história.

"A partir de determinado momento percebi que não tinha mais chances de reagir. Isso raramente me acontece aqui. Foi triste porque o público me viu perder em sets diretos, e foram incríveis. É por ambientes como esse que eu ainda jogo tênis", avaliou.