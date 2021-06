Serena Williams é mais uma estrela do esporte a abrir mão da disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio - AFP

Serena Williams é mais uma estrela do esporte a abrir mão da disputa dos Jogos Olímpicos de TóquioAFP

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 17:28

Londres - A americana Serena Williams é mais um grande nome do tênis a anunciar que não estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho. Aos 39 anos, a dona de quatro medalhas de ouro disse que não merece representar o país caso fosse chamada.



Questionada se estará nos Jogos do Japão, ela foi enfática neste domingo: "Não estou na lista olímpica então, não que eu saiba", afirmou. E mostrou humildade ao assumir que nem mereceria uma vaga atualmente. "Se estivesse, não deveria estar", endossou a campeã de Londres em 2012.



Preferiu, porém, não explicar os motivos que a fizeram abrir mão de disputar uma nova Olimpíada, deixando no ar que foi consultada. "Há muitas razões que me levaram a tomar a decisão sobre os Jogos Olímpicos. Não quero falar sobre isto hoje. Talvez em outra ocasião, desculpe."



Além da conquista de simples há nove anos, na Inglaterra, Serena ainda foi ao lugar mais alto do pódio outras três vezes, em parceria com a irmã, Vênus. Ganharam em Sydney, na Austrália, em 2000, oito anos mais tarde em Pequim, na China, e também em Londres.

Perto de completar 40 anos, no dia 26 de setembro, a tenista busca em Wimbledon o 24º título de Grand Slam da carreira, o que a faria igualar o recorde da australiana Margaret Court.



São vários os grandes nomes do tênis que já disseram não para Tóquio. O bicampeão olímpico Rafael Nadal será ausência por causa do "estado físico". O espanhol também não estará em Wimbledon. O austríaco Dominic Thiem também será ausência.