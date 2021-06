República Tcheca enfrentará a Dinamarca na próxima fase - Divulgação/UEFA

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 15:34

Budapeste (HUN) - Temos a primeira surpresa da fase final da Eurocopa. A República Tcheca venceu a Holanda neste domingo por 2 a 0 e avançou para as quartas de finais da competição. Tomas Holes e Patrik Schick fizeram os gols da partida.

A Holanda controlou grande parte do jogo, mas não conseguiu transformar suas oportunidades em gols. Aos nove minutos da etapa final, Matthijs de Ligt foi expulso. O zagueiro parou a bola com a mão para evitar um ataque de Patrik Schick. A partir disso, os Tchecos tiveram mais oportunidades e abriram o placar aos 22 minutos com Holes.



Aos 34 da segunda etapa, em falha da defesa holandesa, Tomas Holes entrou com liberdade pela esquerda, invadiu a área e rolou para Patrik Schick, que teve apenas o trabalho de empurrar para o gol e fechar o caixão holandês na Eurocopa.



República Checa encara na próxima fase a Dinamarca, que goleou País de Gales, pelas quartas de final, que acontece no próximo sábado (03/7), no Azerbaijão, às 13h (de Brasília).