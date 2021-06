Marcelo D2. - Foto: Ronaldo Land

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 14:42

Rio - Neste domingo (27), o Flamengo foi derrotado por 1 a 0 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o cantor e rapper, Marcelo D2, criticou a qualidade do gramado na rede social e foi rebatido pelo próprio perfil oficial do Jaconero.

Da neblina tu não reclama né? — E.C. Juventude (@ECJuventude) June 27, 2021

O comentário do perfil oficial do Juventude recebeu bastante engajamento e repercutiu pela rede social com a rebatida que deu no cantor Marcelo D2.

Na próxima quinta-feira (1), o Flamengo enfrenta o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela, o Flamengo permanece na oitava colocação com nove pontos.