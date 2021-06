Denílson - Foto: Divulgação

DenílsonFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 15:24

Rio - Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ex-jogador Denílson comentou sobre o lance marcante de sua carreira que garantiu uma vaga na final da Copa do Mundo de 2002, onde o Brasil terminou com o pentacampeonato.

Na época, Denílson estava cercado por quatro jogadores da Turquia, quando correu em direção à lateral e sofreu à falta, obtendo últimos segundos da partida a favor da seleção brasileira, na vitória por 1 a 0. No entanto, o ex-jogador revelou que só entendeu a repercussão do lance após parar de jogar futebol.

Publicidade

"Dezenove anos da jogada dos turcos. Ficou eternizada nos olhos do torcedor do mundo. Eu lembro que o Luizão estava mais próximo, eu tinha a possibilidade de tocar e quando eu faço o primeiro drible, em frações de segundo, eu perdi o tempo certo de passar. Depois, minha única ideia era segurar a bola na frente e receber a falta. Eu vi o Belletti, daria para tocar, mas eu vi alguém chegando atrás para fechar, me marcando. E aí eu decidi não tocar a bola para o Belletti, aí eu diminuí a passada, recebi a carga e me joguei", disse o ex-jogador Denílson.

"Quando terminou o jogo, eu fui para o hotel e a imprensa me procurou, falando que era a 'jogada da Copa do Mundo'. Entrou por um ouvido e saiu por outro. Eu não tinha ideia do que aconteceu. Só depois que vi a imagem na televisão. Repetiam muito. Achei engraçado, curioso. Não é qualquer um que leva quatro marcadores em uma jogada individual. Mas, dentro da Copa do Mundo, não dei tanta importância para o lance. Só entendi a repercussão depois que eu parei de jogar porque em qualquer trabalho, evento, onde eu vou, as pessoas me perguntam dessa jogada. Esquecem até contra quem foi, mas não esquecem o lance", completou o ex-jogador e comentarista do Jogo Aberto.