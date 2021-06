Renan Dal Zotto manteve a base vencedora da Liga das Nações para a disputa dos Jogos de Tóquio - Divulgação

Renan Dal Zotto manteve a base vencedora da Liga das Nações para a disputa dos Jogos de TóquioDivulgação

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 15:53

Rimini - Sem surpresa, Renan Dal Zotto confirmou a lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Poucas horas após a conquista da Liga das Nações, em Rimini, na Itália, a CBV divulgou na tarde deste domingo os nomes dos 12 jogadores que buscarão a quarta medalha de ouro para o Brasil no Japão.



Renan Dal Zotto manteve a base que conquistou a Liga das Nações ao derrotar a Polônia, atual campeã mundial, por 3 sets 1, de virada, na manhã deste domingo. Ao longo da competição central Isac e o líbero Thales ganharam a confiança da comissão técnica e agarraram as duas últimas vagas em aberto.



Atual campeão olímpico, o Brasil terá Argentina, Estados Unidos, França, Rússia e Tunísia como adversários no Grupo B dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A estreia será no dia 24, contra a Tunísia.



Confira a lista de convocados:

Levantadores: Bruninho e Cachopa

Opostos: Alan e Wallace

Ponteiros: Douglas Souza, Leal, Lucarelli e Maurício Borges

Centrais: Isac, Lucão e Maurício Souza

Líbero: Thales