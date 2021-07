Alessandro Corvesi - Reprodução

Alessandro CorvesiReprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 17:50

Rio - Ex-jogador da Lazio, Alessandro Corvesi foi condenado a 6 anos e 10 meses de prisão por tráfico de drogas na última terça-feira. Ele foi acusado após a polícia encontrar 26 kg de cocaína "embalados" em pães na sua casa.

De acordo com a polícia, caso as drogas chegassem a ser vendidas, o ex-jogador poderia embolsar cerca de 30 milhões de reais. Além da cocaína, também foram encontrados na casa de Corvesi R$ 1 milhão de reais, ganhos com a venda de ilícitos.

Publicidade

Alessandro Corvesi fez suas categorias de base na Lazio, mas não chegou a ter sucesso no profissional e foi emprestado a outros times pelo clube italiano.