Treino da seleção brasileiraFoto: Reprodução/CBF TV

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 17:17 | Atualizado 07/07/2021 17:20

Rio - O lateral-esquerdo, Alex Sandro, esteve ausente em mais um treino da seleção brasileira devido à uma lesão na coxa esquerda e, está praticamente descartado da decisão no próximo sábado (10), contra a Argentina, na final da Copa América, às 21h, no Maracanã. A informação é do site "UOL".

A ausência de jogadores em pelo menos dois treinos da seleção brasileira, comanda pelo técnico Tite, insinua que dificilmente o atleta estará presente para participar do próximo confronto. No entanto, de acordo com o site "GE", Alex Sandro reapareceu dentro de campo, mas participou de exercícios com supervisão de um fisioterapeuta em um campo diferente, sem ter contato com o elenco da seleção, se tornando uma dúvida para a final da Copa América.

A tendência é que nesta sexta-feira (9), o ritmo de treinamento seja mais leve, visando a cautela com os jogadores disponíveis para o confronto de sábado. Para o lugar de Alex Sandro, o lateral-esquerdo Renan Lodi pode fazer o terceiro jogo consecutivo no mata-mata.

Pela fase de grupos, Lodi chegou a sentir dores também, após ter reclamado de ter levado uma pancada, mas conseguiu se recuperar a tempo. Caso não tenha as duas opções na lateral-esquerda, o técnico Tite poderia colocar o lateral Emerson na direita e improvisar Danilo na lateral-esquerda.