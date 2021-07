Sede da Conmebol - Divulgação / Conmebol

Sede da ConmebolDivulgação / Conmebol

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 16:54

Rio - Na noite desta última terça-feira (6), a Conmebol anunciou que irá doar 20 mil doses, fabricada pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, contra a Covid-19 para o Brasil, como um "gesto de solidariedade ao povo brasileiro", pelo país ter aceitado sediar a Copa América. A entidade sul-americana informa que os imunizantes chegarão nos próximos dias. A informação é do site "UOL".

Após a desistência de Argentina e Colômbia, a Conmebol encontrou a possibilidade e aceitação do Brasil para sediar a competição sul-americana no país. Dentre as 20 mil doses doadas pela Conmebol, 5 mil serão para pessoas ligadas ao futebol, enquanto o restante ficará à cargo do governo brasileiro.

Publicidade

50 mil doses do laboratório chinês Sinovac foram recebidos pela Conmebol em abril deste ano, com a intenção de serem repassadas para os atletas que disputam torneios organizados pela entidade sul-americana, como no caso de seleções na Copa América, ou para clubes, na Copa Libertadores e Sul-Americana.

A oferta foi feita para clubes brasileiros, dentre eles, Atlético-GO, Atlético-MG, Palmeiras e São Paulo aceitaram receber as doses que vacinaram os atletas, membros da comissão técnica e funcionários no Paraguai.