PaulinhoFoto: Mauro Galvão/CBF

Publicado 07/07/2021 15:50

Rio - Convocado para os Jogos Olímpicos, em Tóquio, o atacante do Bayer Leverkusen, Paulinho, comentou em entrevista coletiva sobre lesão e inspiração no ex-jogador Ronaldo. O atleta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em julho de 2020 e ficou dez meses fora dos gramados.

"Eu me inspiro muito no Ronaldo Fenômeno. Ele passou por um momento difícil antes da Copa [de 2002]. Foi um cara que mostrou superação, força de vontade, de querer vencer, ambição de estar na Seleção Brasileira. Carrego essa história comigo, porque passei por quase a mesma coisa e sei que também posso agregar muito à Seleção Olímpica, como o Ronaldo agregou na Copa do Mundo de 2002".

Na temporada de 2020/21, o atacante entrou uma vez no campo, mas apesar disso, sempre teve o apoio da CBF. Além disso, destacou a importância do apoio familiar no momento mais difícil da carreira.

"A CBF entrou em contato comigo para saber como estava a minha recuperação. Fiquei em contato com os médicos e fisiologistas. Tive alguns contatos com o professor Jardine, fico muito feliz com a confiança que ele e a comissão têm em mim. Esse último ano não foi fácil, por tudo que eu passei, ficar quase uma temporada sem jogar. Mas me preparei bastante, foquei em me recuperar. Sabia, também, que eu tinha a possibilidade de estar nessa lista. Fizemos ótimos jogos e, agora, me sinto totalmente preparado e recuperado para chegar nas Olimpíadas e conseguir o ouro".

Nesta sexta-feira (9), a Seleção Brasileira de Futebol embarca em Tóquio, para estrear nos Jogos Olímpicos, no dia 22 de julho, contra a Alemanha, às 08h30, em Yokohama. Costa do Marfim e Arábia Saudita são as outras seleções do Grupo D.