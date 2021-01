Paulinho vocalista do Roupa Nova reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 16:03

Parece que vai entrar no ar mais uma novela pelos direitos de herança de um famoso. Depois da briga entre a família de Gugu Liberato e a mãe dos filhos do apresentador, Rose Miriam, agora o imbróglio envolve a ex-companheira de Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova e os herdeiros do cantor.

Elaine Soares Bastos teve que entrar na Justiça para solicitar o reconhecimento de união estável com o músico, que faleceu em dezembro de 2020 em decorrência da Covid-19. A psicóloga alega que Twigg de Souza Santos e Pedro Paulo Castor dos Santos, não a incluíram no inventário.



A psicóloga, que também é advogada e tem 52 anos, afirma que viveu 16 anos com Paulinho e passou a ser declarada dependente no Imposto de Renda do músico desde 2006. Por conta disso, ela já deu entrada no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para ter direito à pensão. Mas, de acordo com Alessandro Lobianco, os filhos alegam que existem vídeos e áudios que comprovam traição por parte de Elaine e que ela também agredia Paulinho, quando ele estava doente.