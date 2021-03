Patrícia Poeta Agnews

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 05:00 | Atualizado 01/03/2021 14:44

Patrícia Poeta ostentou boa forma durante caminhada na manhã de ontem, na orla carioca. A apresentadora do 'É de Casa' foi clicada se exercitando na Praia do Leblon e mais protegida do que nunca contra a Covid-19 com máscara e óculos de sol.