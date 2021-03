Hariany Almeida e Guilherme Pedroza Reprodução/Montagem

01/03/2021

A coluna não é baú para guardar segredo e por isso decidiu abrir o jogo sobre Hariany Almeida. A influenciadora, modelo, ex-BBB e ex-Fazenda está vivendo um affair. O nome do boy é Guilherme Pedrozo, um engenheiro civil de Goiânia e herdeiro de uma família de agropecuarista com muitas terras aos arredores da capital de Goiás e até pelas bandas do estado vizinho, Tocantins.

Além disso, a família do rapaz também é proprietária de uma distribuidora de cerveja e refrigerante que atende 40 municípios do sul tocantinense. O rapaz faz o estilo 'agroboy'. Sempre muito discreto, ele não curte holofotes. Das poucas vezes em que ele apareceu ao lado de Hari nas redes sociais foi através de alguns flagras feitos por fãs da loura.