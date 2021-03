Nos Tempos do Imperador pode ir ao ar só em 2021 Reprodução/TV Globo

Os atores de 'Nos Tempos do Imperador', da TV Globo, vêm se sentido exaustos nas gravações da trama, por conta da dispensa de boa parte dos assistentes de figurino. Acontece que a emissora tem seguido à risca a ordem de distanciamento social por conta da pandemia, ou seja, ninguém pode tocar nos atores e os maquiadores só podem maquiar usando luvas e pincéis descartáveis. E se tratando de uma trama de época, os figurino costumam ser pesados, principalmente os das atrizes, que usam saias enormes uma por cima da outra para dar volume, corpetes e vestidos longos. Sendo assim, os atores estão tendo muita dificuldade e perdendo bastante tempo com as trocas de figurino, uma vez que não podem ter ajuda dos figurinistas, pois ninguém pode chegar muito perto.



Na Record, no entanto, não tem esse problema. É que, diferente da Globo, a emissora não segue essas regras para evitar ao máximo o contágio, já que tem investido alto em testes seguros de Covid-19 diariamente. Só entra para trabalhar nos estúdios da Casablanca, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, os atores e equipe que testam negativo para doença. Para se ter uma ideia, o elenco e funcionários têm chegado algumas horas antes do início das gravações para dar o tempo de fazer os testes e o resultado ficar pronto. Estão gastando uma grana, mas pelo menos ninguém fica sobrecarregado!