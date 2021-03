Cria do São Paulo, Paulinho Boia, de 22 anos, conta com a aprovação de Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol do Vasco que exerceu a função no clube paulista Rubens Chiri/São Paulo

Publicado 09/03/2021 18:20

Rio - O iminente acerto de Martín Benítez com o São Paulo pode render reforços para o Vasco. Quem costura o acordo é Alexandre Pássaro, ex-gerente de futebol do clube paulista e atual executivo da pasta na Colina. O lateral-direito Shaylon e o atacante Paulinho Boia são os nomes na mesa, de acordo com o jornalista Marco Portuga, da Vavel Brasil. Como possui contrato com o argentino até junho, o Cruzmaltino exige uma compensação financeira ou a cessão dos dois jogadores listados acima para liberar o camisa 10.

Em delicada situação financeira, ainda mais abalada pela queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco desembolsou em janeiro US$ 250 mil (cerca de R$ 1,4 milhão) ao Independiente para prorrogar o vínculo de Benítez até o dia 30 de junho. No novo acordo ficou definido que o clube argentino pode vendê-lo a partir do dia 1º de março.

O Vasco, no entanto, tem a preferência para igualar a oferta ou ficar com 15% da transação. Em caso de compra definitiva, o clube teria que pagar US$ 3,75 milhões, cerca de R$ 22 milhões, por 60% dos direitos econômicos do apoiador, em 18 meses. Com a perda estimada de R$ 100 milhões em receitas de transmissões de TV em 2021, o clube, com dois meses de salário atrasados, dificilmente exercerá a prioridade, mas busca uma alternativa criativa para minimizar o prejuízo, técnico e financeiro, com a saída de Benítez.

Revelado pelo São Paulo, o meia-atacante Shaylon foi emprestado para o Goiás e terminou a temporada como destaque na lateral direita. Apesar do rebaixamento do Esmeraldino, o catarinense, de 23 anos, descobriu uma nova função e está no radar de Athletico-PR e Vasco. Outra cria de Cotia, Paulinho Boia, de 22 anos, seria uma opção para as pontas na Colina. O atacante foi submetido a uma artroscopia no joelho direito em fevereiro e deve ser liberado pelo departamento médico este mês.