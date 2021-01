Ceará x Vasco no Castelão RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Rio - A novela Benítez foi longa. O 'telespectador' vascaíno, no entanto, não pode reclamar do último e feliz final da negociação que assegurou a permanência do camisa 10. O 'spoiler' do derradeiro capítulo foi dado pelo compatriota Germán Cano. Pelas redes sociais, o camisa 14 celebrou a continuidade do apoiador com uma postagem ao lado do garçom na Colina. Amigos pessoais, os dois passaram o Natal juntos no Rio.

"Se queda (Ele fica, na tradução para português)", postou Cano, nas redes sociais.

Com cautela, o Vasco custura os últimos detalhes da arrastada transação. Pela renovação do empréstimo por mais seis meses, o clube, segundo a imprensa argentina, desembolsará cerca de R$ 1,3 milhão pelo novo acordo com Independiente, que manteve a prioridade do Cruzmaltino para adquisição de 60% dos direitos do apoiador por cerca de R$ 21,4 milhões. Com a situação bem encaminhada, a diretoria está preparada para anunciar oficialmente a permanência do camisa 10 a qualquer momento.

Contratado em fevereiro de 2020, Martín Benítez, de 26 anos, demorou a engrenar. Sob o comando de Ramon Menezes começou a assumir o protagonismo como camisa 10. Habilidoso e dono de um bom passe, mostrou boa sintonia com o compatriota Germán Cano, responsável pela metade dos gols da equipe na temporada passada: 21 dos 42.

No ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, Benítez, mesmo com calendário prejudicado, precisou de 26 jogos para cair nas graças do torcedor. Nesse período, marcou dois gols. O último jogo no empate por 1 a 1 com o Fluminense, no dia 13 de dezembro.

Na véspera do Natal, Benítez foi às lagrimas em sua última atividade no CT do Almirante. Em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, o argentino não conteve a emoção na despedida dos colegas e funcionários após a sessão de fisioterapia. A tristeza durou poucos dias. O departamento jurídico tem até o dia 15 para regularizar o camisa 10, que será peça-chave na saga do Vasco, 16º colocado, com 29 pontos, para assegurar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.