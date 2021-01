Martín Benítez se emocionou na despedida do Vasco, mas alimenta a esperança de voltar à Colina RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 11:00

Rio - A situação envolvendo a permanência de Martín Benítez no Vasco segue indefinida. De acordo com o canal no YouTube "Atenção Vascaínos", uma mudança no departamento de futebol do Independiente pode tornar o negócio mais complicado.

Jorge Damiani, diretor de futebol, que havia sinalizado positivamente sobre a possibilidade de uma renovação do jogador com o Vasco até o fim do Brasileiro acabou pedindo dispensa do clube argentino. De acordo com o canal, o empresário do jogador, Adrián Castellanos, tem sido bastante monossilábico ao abordar o assunto nos últimos dias.



O Independiente passa por um momento de crise nos bastidores e isso poderá acabar dificultando o acerto com o Vasco. Além de viver problemas financeiros, o clube de Avellaneda perdeu oito dirigentes recentemente.

Apesar disso, alguns jornais na Argentina seguem mantendo o otimismo em relação a permanência de Benítez no Vasco até o fim do Brasileiro. A diferença entre o pedido do Independiente e a oferta do Cruzmaltino pela renovação seria bastante pequena.