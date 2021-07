Bruno Gomes - Rafael Ribeiro / Vasco / DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:13

Rio - O volante do Vasco, Bruno Gomes, será julgado na próxima segunda-feira, pelo STJD, por conta da sua expulsão na partida contra o Cruzeiro, válida pela Série B. O atleta se desentendeu com Romulo, jogador do clube mineiro. O jovem cruzmaltino pode pegar um gancho de até duas partidas no torneio.

Bruno foi denunciado no artigo 250, que está relacionado à prática de ato desleal ou hostil. Além dele, o jogador do Cruzeiro, Paulo, que também foi expulso e denunciado e será julgado pelo STJD. Bruno Gomes voltou a ser expulso, com apenas 5 minutos de jogo, na derrota do Vasco diante do Goiás, no Estádio da Serrinha.



No fim da partida contra o Esmeraldino, o jogador utilizou sua rede social para se desculpar com os torcedores. Bruno Gomes, de 20 anos, começou a atuar como profissional na última temporada. Ao todo ele fez 46 jogos e um gol pelo Cruzmaltino.