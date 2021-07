Campello anunciou parceria com a empresa Mercado Bitcoin - ARQUIVO O DIA

Campello anunciou parceria com a empresa Mercado BitcoinARQUIVO O DIA

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 12:27

Rio - O Vasco está fazendo uma revisão nos títulos de sócio concedidos pelo ex-presidente Alexandre Campello. O foco da investigação são integrantes da antiga gestão que passaram a ser considerados Benfeitores Remidos. As informações são do "GE".

Segundo Campello, a honraria foi concedida por ele a alguns aliados por julgar que eles prestaram serviços relevantes ao clube. O ex-presidente definiu a revisão dos títulos como "perseguição política e dor de cotovelo".



Publicidade

A diretoria cruzmaltina enviou um e-mail para pelo menos dez pessoas solicitando o comprovante de pagamento de R$ 24 mil, valor do título concedido por Campello. O entendimento da cúpula é que se trata de um plano pago.



Até o momento, nenhuma decisão foi tomada. O clube está fazendo uma análise jurídica e os títulos podem ser cancelados, suspensos ou mantidos.



Publicidade

A ação de Campello não é novidade no Vasco. Seus antecedentes, Roberto Dinamite e Eurico Miranda, também tiveram a mesma atitude. Eles concederam o título a nomes como do ex-jogador Edmundo, da jornalista Fátima Bernardes, do cantor Roberto Carlos, do presidente do Benfica Luis Filipe Vieira e do vereador do Rio de Janeiro Alexandre Isquierdo.