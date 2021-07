Andrey - Rafael Ribeiro / Vasco

AndreyRafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 11:28 | Atualizado 05/07/2021 11:29

Rio - Andrey vive uma verdadeira montanha russa no Vasco. Durante a temporada já foi titular absoluto e já amargou no banco de reservas, oscilou entre bons e maus momentos, mas o que o segue sem mudar é seu futuro, que segue indefinido. Com contrato encerrando no fim deste ano, o volante continua tendo conversas com o Cruzmaltino para a renovação, entretanto, ainda não se tem final certo.

A última vez em que Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol, se manifestou publicamente sobre o tema foi em 20 de maio. Neste dia, lembrou o histórico de oscilação do atleta e disse que a direção e a comissão técnica haviam decidido apostar em Andrey, além de revelar que as tratativas com o empresário do atleta, Carlos Leite, tinham começado.

Publicidade

"Resolvemos apostar no potencial, sabíamos que íamos correr esse risco. Cabe a nós resolver da melhor forma a renovação de contrato dele", revelou o dirigente.

Mas desde então, as conversas não avançaram ao ponto de que possa haver um acerto ou não. No momento, Andrey vem sendo titular com Marcelo Cabo. Em meados de abril, o volante deu uma entrevista ao portal "ge.com" e se falou sobre a renovação.

Publicidade

"Sou muito feliz e grato ao Vasco por tudo o que fez por mim. Isso fica com o meu empresário, eu foco no futebol. Tem interesse do Vasco e tem o meu interesse. O Vasco é gigante. Estou feliz vestindo a camisa do Vasco", afirmou o volante.