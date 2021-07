Werley chega ao Dragão após passagem pelo Vasco - Divulgação/Atlético-GO

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 13:56

Goiânia - O zagueiro Werley, ex-Vasco, foi anunciado nesta segunda-feira pelo Atlético-Go para disputar o restante da temporada. Além do Brasileirão Série A, o Dragão ainda está vivo na Copa do Brasil e irá enfrentar o Athletico-PR na próxima fase.

No fim de maio, Werley foi à Justiça contra o Vasco da Gama cobrando uma suposta dívida e pedindo a rescisão de contrato junto ao clube carioca. O valor apresentado pelo zagueiro atingiu cerca de R$ 8.756.696,06. A quantia representava cinco meses de salários atrasados, cinco meses de direitos de imagem atrasados, FGTS, dano moral, décimo terceiro, cláusula compensatória e multas contratuais.

Antes das negociações avançarem com o Atlético-GO, Werley despertou o interesse do Ceará, mas as conversas não prosseguiram. Agora em Goiânia, o zagueiro vivia a expectativa de atuar ao lado do irmão, Nathan Silva, que acabou retornando ao Atlético-MG após período de empréstimo no Dragão.

É DO DRAGÃO! O zagueiro Werley (32 anos) é reforço do Dragão para disputa do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil! SEJA BEM-VINDO, WERLEY! #ReforçoNoDragão pic.twitter.com/1ALJwHJYsW — Atlético Goianiense (@ACGOficial) July 6, 2021