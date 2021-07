Diego Souza - Lucas Uebel/Gremio FBPA

Diego SouzaLucas Uebel/Gremio FBPA

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 11:08

Rio - Pressionada por reforços em meio à uma Série B inconsistente, a diretoria do Vasco começa a analisar o mercado. Segundo o jornalista Fábio Azevedo, o nome de Diego Souza, do Grêmio, agrada, mas o clube mantém cautela sobre uma possível negociação.

Com os pés no chão, o Vasco não irá comprometer suas finanças para contratar nenhum jogador. Diego Souza vê com bons olhos voltar a São Januário para encerrar sua carreira, mas o alto salário impede que o nome do jogador ganhe força na Colina.

Diego Souza tem contrato com o Grêmio até 2021. Atualmente, o jogador tem sido titular na equipe gaúcha.