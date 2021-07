Dedé - Bruno Haddad / Cruzeiro

DedéBruno Haddad / Cruzeiro

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 16:43

Rio - Após meses de batalhas judiciais, o zagueiro Dedé, de 33 anos, fez um acordo com o Cruzeiro e está livre para buscar um novo clube. Um dos naturais destinos do defensor seria o Vasco, clube que o defensor começou a se destacar no futebol brasileiro. Em entrevista ao canal do YouTube "Atenção, Vascaínos!", o advogado de Dedé, Carlos André de Freitas Lopes afirmou que os torcedores cruzmaltinos podem sonhar com a volta do zagueiro ao clube de São Januário.

Publicidade

"Posso garantir que o Dedé tem um carinho enorme e sempre foi muito grato ao Vasco. Eu acho que o torcedor do Vasco, dependendo da diretoria, pode sonhar. Se a diretoria procurar os empresários, eu acho que o Dedé estaria disposto. Não sei como está na direção, mas eu gostaria de ver ele vestir a camisa do Vasco. Lá ele se tornou o ‘Mito’ e o Dedé que todos conhecemos", afirmou.



Revelado pelo Volta Redonda, Dedé ganhou destaque no Vasco, clube que defendeu de 2009 a 2013. Pelo Cruzmaltino, o jogador foi um dos destaques do título da Copa do Brasil de 2011. Com os problemas financeiros do clube acabou sendo vendido ao Cruzeiro em 2013.

Publicidade

Na Raposa, Dedé se destacou e conquistou dois títulos do Brasileiro e mais duas taças da Copa do Brasil. Em 2019, fez parte da campanha que levou o Cruzeiro pela primeira vez a ser rebaixado para a Série B. Desde o ano passado, o jogador tentava na Justiça uma rescisão contratual com a Raposa.