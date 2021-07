Bruno César - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Bruno CésarFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 17:25

Rio - A história entre Vasco e Bruno César será encerrada neste fim de semana, quando as duas partes se comprometeram a assinar o fim do vínculo contratual. Na última temporada, o meia tinha contrato até maio de 2022 e estava emprestado ao Penafiel-POR. A informação foi veiculada inicialmente pelo jornalista Fábio Azevedo.

O jogador, desde a última temporada, não estava mais nos planos da comissão técnica do Vasco, e por isso, entrou em comum acordo com o meia para acertar a rescisão de contrato. Um dos motivos cabíveis para encerrar o vínculo, deve-se ao salário que não estava mais adequado ao orçamento do Cruzmaltino.

Além disso, o Vasco tinha uma dívida com o Bruno César, que não recebia a parte de seu salário, cerca de 70%, desde dezembro, que cabia ao Cruzmaltino. No entanto, com o acordo conduzido pelo diretor Alexandre Pássaro, a negociação foi encaminhada com os representantes do jogador.

Com a camisa cruzmaltina, o meia Bruno César chegou em 2019, disputou 44 partidas e marcou quatro gols. O empréstimo com o Penafiel-POR, estava em contrato desde outubro do ano passado.