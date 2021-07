Siston - Vasco

Publicado 07/07/2021 11:27 | Atualizado 07/07/2021 11:29

Rio - O treinador do time sub-20 do Vasco, Diogo Siston, está de saída do Vasco. Ex-jogador do clube, o técnico chegou a comandar a equipe principal no início desta temporada, em dois jogos válidos pelo Campeonato Carioca. O anúncio que deixaria o clube foi feito pelo próprio Siston.

Após a saída de Alexandre Grasseli, em outubro do ano passado, o até então auxiliar técnico dos juniores, Siston foi promovido a treinador da base. Campeão da Mercosul pelo Vasco como jogador, o ex-meia passou nove meses à frente do time.

No sub-20, Siston manteve sua energia de campeão e conquistou o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil em 2020.

Hoje encerro o meu 2° ciclo ( 2 anos e 8 meses )no C.R. Vasco da Gama. Curto, se compararmos com o 1° ciclo (13 anos, 10 como atleta da base e 3 como atleta profissional), porém muito intenso.



Sou muito grato a Deus pelas oportunidades que tive e principalmente por poder contribuir na formação de jogadores que estão no profissional e de outros que ainda chegarão. Como treinador do Sub 20 foram apenas 9 meses, mas foram tão intensos, como se cada mês representasse 1 ano. Nesse curto período como treinador, conseguimos os títulos do Campeonato Carioca Sub-20 , da Copa do Brasil Sub-20 e da Supercopa do Brasil Sub-20.



Posso dizer a todos os torcedores que me empenhei com toda minha força e de todo o meu coração em cada momento defendendo esse GIGANTE do futebol. Desculpem se porventura errei em algo. Saibam que foi sempre tentando fazer o melhor.



Quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a todos funcionários por todo o carinho e por me fazer relembrar aquele menino do Méier que em 1990, com 9 anos de idade, chegando pela primeira vez no clube, sonhava em ser jogador.



Agradecer à diretoria do clube (profissional e base) pela confiança e suporte ao meu trabalho. Agradecer aos meus amigos de comissão que foram leais a todo tempo, trabalhando pela excelência e fazendo um ambiente maravilhoso todos os dias. E como não podia deixar de ser, agradecer a todos os jogadores com os quais eu tive o privilégio de trabalhar. Vocês fizeram com que eu me superasse a cada dia pra oferecer o melhor e são responsáveis pelo meu crescimento profissional e também pessoal. Obrigado jogadores por confiarem em mim. Vocês foram e são sensacionais.



Termino com uma promessa do senhor para a minha vida:



‘'O Senhor o protegerá de todo o mal,



protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída



e a sua chegada,



desde agora e para sempre''.



Salmos 121:7-8