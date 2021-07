A oposto Sheilla é mais uma jogadora de vôlei que fez parte das duas campanhas vitoriosas da Seleção Brasileira em Jogos Olímpicos: Pequim (2008) e Londres (2012). - Instagram

Publicado 07/07/2021 14:52

Rio - Depois de confirmar a presença de Thaísa, Serginho e Fabi Claudino na equipe de comentaristas para as transmissões de vôlei nas Olimpíadas de Tóquio, o grupo Globo também contará com a oposta Sheilla, bicampeã olímpica com José Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina. Durante o podcast "Na Rede com Nalbert", a jogadora revelou sua empolgação com o desafio.

"Seremos quatro bicampeãs olímpicas nos comentários, já pensou nisso? Eu já tive essa experiência e acho que vai ser muito legal ter tanta gente boa comentando as partidas", disse Sheilla, citando as companheiras Thaísa, Fabi Claudino e Fabi Alvim.

"Estamos precisando de mulheres no alto rendimento nas comissões, não só como técnicas. A Fabi me ligou e disse: "você vai ser a técnica e eu vou ser a auxiliar". Eu tive proposta para ser assistente nos Estados Unidos, mas recusei. Tenho algumas propostas aqui no Brasil, que também recusei, ainda é muito difícil falar se vou continuar a jogar. Sou muito feliz dentro de quadra, por isso é difícil parar", explicou a jogadora.

Recém-contratada para jogar a próxima temporada por Osasco-SP, Fabiana Claudino vai estrear como comentarista. Ao lado da companheira de ouro olímpico, as melhores amigas planejam seguir a parceria também na comissão técnica da seleção.



"Eu falei com o Zé (Roberto Guimarães) para ele treinar a gente, ele disse que seria um espetáculo e que estaria à disposição se fosse o que a gente realmente quer. De repente ele dá para a gente as categorias de base, né?", revelou a central.