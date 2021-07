Comentarista do Grupo Globo diz que torcerá para Argentina contra o Brasil por causa de Messi | Esporte | O Dia

Messi - AFP

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 14:19

Rio - A comentarista Fabíola Andrade, do Grupo Globo, torcerá para Argentina na final da Copa América contra o Brasil, no próximo sábado, no Maracanã. Em postagem nas redes sociais, a jornalista posou com a camisa argentina e disse que quer Messi conquistando seu primeiro título com a seleção.

"Antes de me apedrejarem em praça pública, deixem me explicar: eu amo o Brasil, o futebol brasileiro, amo morar aqui e não acho que nacionalidade define o caráter de uma pessoa. Logo, tenho vários amigos argentinos. Mas não vou torcer para a Argentina na final da Copa América por causa deles não", introduziu a comentarista.

"Torço porque amo o futebol e a pessoa de Lionel Messi. Esse cara precisa ganhar um título com a camisa do país dele! Por justiça! Quero uma rival forte e vitoriosa! O maior clássico do mundo só é gigante porque ambas as seleções são gigantes... 'Ah, Fabíola, duvido que tenha um argentino que torça para o Brasil', e eu (alguma vez na vida) fiz algo porque outra pessoa fez ou deixou de fazer? Sigo sempre meu coração, minha razão e o que eu acho que é certo... O Brasil acabou de ser campeão da Copa América... Deixo esse título pro maior do mundo: Leo", completou.