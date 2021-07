Fotos! Modelos presas por ensaio nu manifestam apoio à seleção na Eurocopa

Rio - Modelos presas em Dubai por causa de um ensaio com nudez na varanda de apartamento em área nobre no Emirados Árabe voltaram à cena nesta quarta-feira posando um ensaio sensual em apoio à seleção da Inglaterra, que enfrenta hoje a Dinamarca, em jogo pelas semifinais da Eurocopa.



Enquanto o ensaio anterior em um arranha-céu causou indignação quando se tornou viral em abril, agora nove das mulheres se pintaram com as tradicionais cruzes da bandeira inglesa e mandaram uma mensagem de apoio aos "Três Leões".



O "time" também pintou cartazes com palavras de apoio. Em um deles está escrito: "nós somos sua retaguarda", além de prever um ambicioso placar de "10-0". Uma das meninas até ofereceu uma mensagem direta ao goleiro inglês, Jordan Pickford, que não tomou nenhum gol em todo o torneio, dizendo ao jogador do Everton para "pegar tudo".



O apoio acontece após a Ucrânia, seleção das modelos, deixar a competição após perder por 4 a 0 da própria Inglaterra. A modelos já haviam posado com as cores ucranianas antes do confronto europeu de sua seleção com a Inglaterra, em Roma.



A estudante de turismo Diana Oksanich, uma das presas durante a filmagem em Dubai, explicou a torcida pelos ingleses: “Mostramos apoio à nossa seleção nacional, que provou ser digna de estar entre às oito primeiras da Europa. Mas o esporte é imprevisível e, depois do desempenho brilhante da Inglaterra, decidimos apoiá-los. Sim, a nossa equipa perdeu, mas amamos o esporte e, quando escolhemos por quem torcer, a Inglaterra é uma escolha óbvia. É uma vitória pela qual todos nós estamos esperando e queríamos fazer um ótimo vídeo para mostrar nosso apoio", apontou.



A prisão em Dubai ocorreu após as mulheres serem convidadas pelo magnata Vitaliy Grechin, de 41 anos, que é ucraniano com passaporte americano. Ele também foi preso. Na cadeia, ele contraiu Covid-19. Ele ficou detido por 22 dias, 15 dos quais em isolamento. Ele negou qualquer envolvimento com prostituição e disse que as convidadas eram "suas amigas'. Agora, Vitaliy está negociando os direitos exclusivos das imagens feitas no apartamento.



Expulsas de Dubai, as ucranianas estão impedidas de regressar ao emirado por cinco anos. As modelos afirmam que foram mantidas em celas apertadas, sem janelas e anti-higiênicas, sendo negado o acesso a itens básicos como papel higiênico e escovas de dente.



