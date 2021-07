Everaldo Marques - Reprodução

Everaldo MarquesReprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 17:26

Rio - Everaldo Marques fez uma reclamação curiosa em seu Twitter nesta sexta-feira. O narrador, que foi escalado para a transmissão de Bélgica x Itália no SporTV, chamou atenção em seu Twitter para o nome do atacante Jérémy Doku.

"E a Bélgica escala DOKU. A quinta série me persegue", escreveu o narrador antes da partida.

E a Bélgica escala DOKU. A quinta série me persegue — Еveraldo Marques (@everaldomarques) July 2, 2021

A quinta série me perseguiu na Euro… narrei jogos com PAU TORRES e FRANCO FODA. E hoje o glorioso DOKU pra fechar com chave de ouro. Hahahaha — Еveraldo Marques (@everaldomarques) July 2, 2021

"A quinta série me perseguiu na Euro… narrei jogos com PAU TORRES e FRANCO FODA. E hoje o glorioso DOKU pra fechar com chave de ouro", completou.