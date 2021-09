Arsène Wenger - AFP

Paris - Desde 2019 , o francês Arsène Wenger atua como chefe do Desenvolvimento Global da FIFA e lidera um movimento por mudanças no calendário e no formato da Copa do Mundo. Com a nova ideia, o ex-técnico do Arsenal propõe campeonatos mundiais de dois em dois anos. Em entrevista L'Équipe, da França, Wenger explicou a ideia e também citou a redução do intervalo entre as edições de torneios continentais entre seleções.

"Pretende-se continuar melhorando a qualidade do futebol, melhorando a periodicidade das competições, ao mesmo tempo que se aperfeiçoa as regras do jogo. Quero melhorar a frequência das competições, me baseando na simplicidade, na clareza do calendário e na vontade de organizar apenas competições que tenham um significado real e que sejam aquelas que permitem melhorar o nível do futebol", afirmou o ex-treinador, campeão inglês invicto na temporada 2003/2004.

Arsène Wenger confirma que o calendário segue o mesmo até 2024, mas há chance de alteração ao término deste período. na proposta apresentada pelo responsável pelo desenvolvimento global da FIFA, os atletas seriam convocados menos vezes e disputariam as eliminatórias da Copa do Mundo em duas janelas anuais.

"A grande ideia é agrupar as eliminatórias em duas janelas internacionais, em outubro e março, para maior visibilidade do calendário, maior simplicidade para os clubes e menos problemas a resolver para as seleções. O princípio seria um agrupamento de classificações, a cada ano, e no final da temporada uma grande competição, Copa do Mundo ou Torneio Continental. Entre as duas janelas de eliminatórias, o jogador ficaria no clube durante toda a temporada", disse o dirigente.