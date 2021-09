Vasco divulgou como ficará a marca do novo patrocinador na camisa - Divulgação/Vasco

Publicado 03/09/2021 13:38

A partir do jogo desta sexta-feira, contra o Brasil de Pelotas pela Série B, o Vasco terá mais um patrocinador em seu uniforme. O clube anunciou o acordo com a Forte Aliança. A empresa especializada em proteção veicular irá estampar sua marca na omoplata da camisa e terá direito a ativações na VascoTV.

Os valores do contrato não foram divulgados, mas o Vasco afirma que, além do aporte fixo, "um valor variável será destinado ao Cruzmaltino, podendo aumentar consideravelmente a receita do clube". Pelo acordo, o clube terá direito a 100% da arrecadação em novas adesões de torcedores na Forte Aliança, cujo valor é de R$ 100.



"É o primeiro novo patrocinador dessa nova gestão, e o importante é que eles conhecem o tamanho do Vasco, o nível de engajamento da nossa torcida, e ficamos muito felizes com essa nova parceria", afirmou o vice de marketing e novos negócios, Vitor Roma.