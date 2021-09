Presidente Jorge Salgado - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Presidente Jorge SalgadoFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 02/09/2021 17:34

Rio - A Comissão de Credores do Vasco entrou nesta quinta-feira com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1) para que a suspensão da execução da dívida de R$ 93,5 contra o clube seja revisada. A informação é do site "GE".

O advogado do grupo, Carlos Theotonio Chermont, baseia seu pedido no Regime Centralizado de Execuções (REC), que dá ao Vasco a possibilidade de escolher como a dívida será paga.

"O Club de Regatas Vasco da Gama não constituiu a sua Sociedade Anônima de Futebol - SAF, de maneira que é completamente descabida e ilegal a sua pretensão de obter os benefícios previstos da referida lei destinados apenas às agremiações desportivas que criaram esse novo modelo societário", argumentou.

O Sindeclubes (Sindicato dos Empregados em Clubes, Estabelecimentos de Cultura Física, Desportos e Similares no Estado do Rio de Janeiro) manifestou apoio aos credores e solicitou seu ingresso na ação como terceiro interessado.