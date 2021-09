Léo Matos celebra marcas pelo Vasco - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 31/08/2021 19:59

Rio - Em entrevista, o lateral-direito Léo Matos celebrou bastante marcas pelo Vasco. Com a camisa do Cruz-maltino, o jogador disputou 50 jogos e teve participações em 13 lances. Além disso, marcou três gols e deu 10 assistências.

"Fico muito feliz com essa marca. Quando eu cheguei no Vasco, eu vim com o propósito de marcar história no clube. Logicamente que no resultado esportivo as coisas não sendo muito legais, especialmente pela decepção que tivemos com descenso. Pessoalmente, porém, eu venho tentando contribuir. Tenho algumas marcas positivas: fiz 50 jogos, tenho 13 participações em gols. Venho buscando sempre melhorar e colocar em prol do grupo minhas qualidades", disse Léo Matos.

No entanto, apesar de ter sido revelado pelo Flamengo, Léo Matos, de 35 anos, comentou que o Vasco é o clube que mais defendeu dentro do futebol brasileiro e, por isso, não tem dúvidas de as 51 partidas disputadas pelo Cruz-maltino seja um recorde em território nacional.

"O Vasco é a equipe brasileira onde eu tive mais oportunidade de mostrar o meu futebol, então agradeço ao clube por estar acreditado em mim", concluiu Léo Matos.