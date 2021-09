Leandro Castan - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 31/08/2021 17:30

Rio - Titular na vitória sobre a Ponte Preta, o zagueiro Leandro Castan motivou o grupo cruzmaltino antes do duelo em São Januário. Em imagens divulgadas pela Vasco TV, o defensor aparece no vestiário do clube carioca falando com seus companheiros sobre a qualidade do elenco do Vasco.

"Nosso time é bom pra caramba. Não deixa o lado de fora influenciar aqui dentro. Se tivesse que escolher um lugar para estar hoje, estaria aqui. Fiquei fora esses dias e foi difícil, queria estar aqui vocês. É a nossa vida que estamos jogando. Nós vamos chegar lá em cima ainda. Eu acredito", afirmou.



Atualmente, o Vasco está na décima colocação na Série B. Com quatro pontos atrás do Botafogo, quarto colocado, o Cruzmaltino tem 14 % de chances matemáticas de voltar à elite do futebol brasileiro, de acordo com informações do portal "Infobola".