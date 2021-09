César - Divulgação/Flamengo

Publicado 03/09/2021 13:07

Rio - O retorno de César aos gramados está mais próximo. Seis meses após lesão nos ligamentos do joelho direito, o goleiro voltou a treinar com os colegas nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu. As informações são do "GE".

César teve bom desempenho e conseguiu realizar todos os exercícios que os outros goleiros foram submetidos. O próximo passo é ser totalmente reintegrado ao elenco para que possa estar à disposição de Renato Gaúcho.

Sem atuar desde fevereiro, César passou por uma cirurgia em março e desde então vem se recuperando no Ninho do Urubu. A previsão inicial era de que ele ficasse afastado dos gramados por oito meses.