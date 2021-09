Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Marcos Braz, vice de futebol - Alexandre Vidal

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Marcos Braz, vice de futebolAlexandre Vidal

Publicado 02/09/2021 15:40

Camilo Durán Divulgação Rio - O Flamengo fechou a contratação de mais um atacante nesta quinta-feira. Trata-se do colombiano Camilo Durán, de 19 anos, que estava no Independiente Medellín. A negociação foi confirmada pelo clube colombiano.

Camilo chega por empréstimo ao Flamengo até o fim de 2022, com direito a duas opções de compra para o clube carioca. A primeira delas para o dia 30 de junho e a segunda para 31 de dezembro, ambos em 2022.

Inicialmente, Durán chega para fazer parte do elenco sub-20. No entanto, ele poderá ganhar chances no time de cima caso se destaque.