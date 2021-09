Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 01/09/2021 19:40

Depois três dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta quarta-feira e iniciou a preparação para pegar o Palmeiras no dia 12 de setembro, após a Data Fifa. E o dia foi de novidades no Ninho do Urubu.

O zagueiro Rodrigo Caio, que não entra em campo desde 25 de julho, evoluiu no trabalho de reequilíbrio muscular e participou de uma parte do treino com os demais jogadores. O atacante Kenedy também foi ponto positivo. O jogador, contratado nesta janela de transferência e apresentado na última sexta-feira, treinou pela primeira vez com os novos companheiros.

Tanto Rodrigo Caio quanto Kenedy têm chances de jogar contra o Palmeiras. A comissão técnica fará uma espécie de "força-tarefa" para deixar os dois atletas à disposição de Renato Gaúcho.

Quem também está mais perto de voltar é o goleiro César. O jogador passou por uma cirurgia no joelho e está em fase final de transição com os fisioterapeutas. O arqueiro, antes da contusão, seria emprestado ao Atlético-GO, mas a lesão melou a operação.