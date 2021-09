Artilheiro do Flamengo no século, com 77 gols, Gabigol mantém a ótima média de gols em 2021 - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/09/2021 17:12

Rio - A Comissão Disciplinar da Conmebol decidiu multar o Flamengo em 12 mil dólares (R$ 61,8 mil) por ter utilizado apelidos na camisa que utilizou na partida contra o Olimpia, pelas quartas da Libertadores. Segundo a entidade, o clube não tinha autorização para utilizar os nomes Gabi, Vitinho e Matheuzinho. A informação é do "UOL".

A decisão chama atenção pelo fato de os atletas terem atuado em todas as outras partidas com os apelidos em sua camisa. No entanto, é a primeira vez que o clube é punido.

Classificado para as semifinais da Libertadores, o Flamengo encara o Barcelona (EQU), no dia 22, às 21h30, no Mané Garrincha. O jogo de volta, no Equador, será no dia 29.