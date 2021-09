David Luiz aguarda proposta oficial do Flamengo - Foto: Daniel LEAL-OLIVAS/AFP

David Luiz aguarda proposta oficial do FlamengoFoto: Daniel LEAL-OLIVAS/AFP

Publicado 01/09/2021 16:31 | Atualizado 01/09/2021 16:35

Rio - A novela entre Flamengo e David Luiz pode estar chegando ao fim, mas sem nenhuma garantia de que será um final feliz para os rubro-negros. O zagueiro reconhece a sondagem, mas aguarda a proposta oficial para avaliar o retorno ao Brasil. A informação é do portal "GE".

Por enquanto, a diretoria rubro-negra apenas cerca os empresários, apesar da janela de transferências estar encerrando. David Luiz está sensibilizado com o carinho dos torcedores, mas há a preocupação de que não fique a impressão de que o jogador trate o Flamengo como a última opção.

Até o momento, o jogador mantém a forma em Juiz de Fora, onde mora a sua família, e reconhece o desejo do Rubro-negro de contar com o atleta no elenco para a sequência da temporada. O vice de futebol, Marcos Braz, intensificou os contatos com o empresário Giuliano Bertolucci, mas não oficializou ainda nenhuma proposta.

Por outro lado, mesmo reconhecendo a superioridade financeira dos clubes europeus que possam desejar contar com o zagueiro no elenco. O Flamengo aguarda a sinalização do jogador, caso queira retornar ao Brasil para poder avançar a negociação.

Desde que deixou o Arsenal em maio, o zagueiro de 34 anos analisa está analisando cada movimento para avançar em uma futura negociação. Além do Flamengo, Benfica tinha interesse, mas não oficializou nenhuma proposta até o fim das inscrições para a Champions League. O Olympique de Marselha, da França, e clubes do Oriente Médio, sondaram também o jogador.