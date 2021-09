Carol Portaluppi se irrita com sugestão de torcedores do Flamengo sobre romance com Gabigol: 'Está passando do limite'

Rio - Filha do técnico do Flamengo, Carol Portaluppi desabafou nas redes sociais. Ela se irritou com os inúmeros comentários de torcedores rubro-negros que sugerem em seu perfil oficial no Instagram que ela e Gabigol, atacante do Rubro-Negro, tem algum tipo de relacionamento.

"Não sei de onde tiraram essa história. Eu mal conheço o Gabriel. Gostaria de deixar claro que não temos nada. Está passando do limite de uma brincadeira. Não está mais saudável e não faz sentido", disse.



Gabigol é o principal ídolo dos torcedores do Flamengo e já teve "affair" com algumas modelos famosas. Seu relacionamento mais conhecido foi com Rafaella Santos, irmã do craque da seleção brasileira, Neymar.

Relatar erro