Rafaela Silva - Marcelo Cortes/Flamengo

Rafaela SilvaMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/09/2021 19:26

Nesta quarta-feira, o Flamengo anunciou a contratação de Rafaela Silva para o judô do clube. A atleta, de 29 anos, inclusive, já treina no dojo rubro-negro e já se prepara para as competições futuras. Vale lembrar que, em outubro, acontece o Estadual por equipes e, em novembro, o Grand Slam de Baku.

Na carreira, Rafaela Silva coleciona inúmeras conquistas. Ela é dez vezes campeã carioca, sete vezes campeã brasileira, campeã do mundial sênior 2013 e ouro na Olimpíada do Rio 2016. Além disso, ela conquistou o Grand Slam de Baku 2019, Grand Prix de Tbilisi 2018, a Copa do Mundo 2011, o Pan-Americano 2013 e o Mundial Militar 2019.

Em entrevista ao site oficial do Flamengo, a judoca revelou que foi bem recebida e destacou que está com uma expectativa "muito grande" para representar o clube de coração. Rafaela ainda contou da felicidade do pai pelo acerto e ainda citou o atacante Gabigol, do time profissional masculino.



"Estou muito feliz. Fui muito bem recebida por todos. É uma expectativa muito grande poder representar meu clube do coração. A responsabilidade é gigantesca e vou atrás de novas conquistas, novas histórias e muitos títulos", disse Rafaela, que ainda completou.



"Quando contei sobre a possibilidade de vir pra cá, ele (pai) ficava todos os dias me perguntando se tinha dado certo. Quando fechamos parecia final de Copa do Mundo. Não tinha como vir pra cá e não ter o sangue nos olhos como o Gabigol", concluiu a judoca.

O acerto também foi comemorado pelo vice-presidente de Esportes Olímpicos, Guilherme Kroll. Ao site oficial do clube, o VP não poupou elogios ao novo reforço e destacou que Rafaela é um "ícone".



"A Rafa é um ícone. Transcende qualquer apresentação. O judô do Flamengo vive um grande momento, fruto de muito trabalho e muito esforço. Rafaela é emblemática e carrega todo o simbolismo que apenas uma campeã olímpica e mundial podem ter. O Flamengo certamente vai colher muitos frutos com a sua chegada", disse Kroll.