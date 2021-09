Hugo Souza - Alexandre Vidal

Publicado 01/09/2021 09:00

Rio - O goleiro Hugo Souza, de 22 anos, por muito pouco não foi emprestado pelo Flamengo ao futebol europeu. Sem espaço na equipe de Renato Gaúcho, o atleta recebeu uma oferta para defender o Paços de Ferreira, de Portugal, no entanto, a negociação acabou não evoluindo. As informações são do portal "globoesporte.com".

Tanto o Flamengo, como o goleiro viam como uma boa oportunidade a ida do jovem para Portugal. Porém, o curto prazo até o fechamento da janela de transferências internacionais não possibilitou a contratação da equipe portuguesa. O clube acabou fechando com o esloveno Vekic para a posição.

Hugo Souza despontou muito bem pelo Flamengo no ano passado. Após ser elogiado durante a passagem de Domènec Torrent, ele chegou a ser titular em muitos jogos com Rogério Ceni. O goleiro atuou na partida que valeu o título do Brasileiro contra o São Paulo, no Brasileiro de 2020.



Porém, o jovem acabou perdendo espaço e atualmente está atrás de Gabriel Batista e é claro de Diego Alves, que é o titular, na luta pela posição de goleiro do Flamengo. O Rubro-Negro, inclusive, avalia a possibilidade de contratar mais um atleta para a posição.