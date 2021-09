Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 31/08/2021 16:01

Rio - O Flamengo segue tentando o retorno do público aos jogos no Rio de Janeiro. De acordo com o portal "UOL", o Rubro-Negro tenta convencer a prefeitura a liberar a presença de torcedores na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio. O jogo acontecerá no próximo dia 15 no Maracanã.

De acordo com o site, o presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, tem conversado com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para viabilizar a possibilidade. A expectativa por parte da diretoria do Flamengo é de que Paes publique um decreto até próxima sexta-feira. O Rubro-Negro espera a liberação de um percentual que seja suficiente para cobrir os custos da operação.



Segundo o portal, o Flamengo não descarta levar a partida para o outro confronto. O Rubro-Negro já atuou duas vezes com público em Brasília, em jogos válidos pela Libertadores: contra Defensa y Justicia, da Argentina, e Olimpia, do Paraguai.

A prefeitura do Rio de Janeiro chegou a autorizar 10% de público, mas o Flamengo não se viu atendido pela decisão. Posteriormente, por conta da explosão da variante Delta, Eduardo Paes recuou na medida e vetou qualquer liberação.