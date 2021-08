Benfica não vai investir em David Luiz. O jogador foi um pedido do técnico do clube, Jorge Jesus, mas a diretoria descartou a contratação. O Flamengo ainda deseja acertar com o atleta, que está livre no mercado. - Divulgação/Arsenal

Benfica não vai investir em David Luiz. O jogador foi um pedido do técnico do clube, Jorge Jesus, mas a diretoria descartou a contratação. O Flamengo ainda deseja acertar com o atleta, que está livre no mercado.Divulgação/Arsenal

O Corinthians apresentou uma proposta pelo zagueiro David Luiz nesta terça-feira (31). O Timão entrou oficialmente na briga pelo jogador, que está livre de contrato desde o dia 1° de julho e também interessa Benfica e Sporting, de Portugal, que também já fizeram ofertas pelo defensor de 34 anos.

O Atlético-MG foi outra equipe que se colocou como interessada. O Flamengo monitora a situação.

Como está livre de contrato, David Luiz não está a mercê da janela de transferências e pode ser inscrito no futebol brasileiro até o dia 24 de setembro. No caso das propostas dos clubes portugueses a situação é a mesma, pois o atleta possui cidadania europeia.