Bolsonaro recebe camisa do Flamengo em visita de LandimDivulgação

Publicado 31/08/2021 14:04

Rio - O estreitamento na relação entre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente Jair Bolsonaro deve seguir inclusive visando uma reeleição do atual comandante do país. Segundo a coluna de Guilherme Amado, no Metrópoles, Landim já prometeu ajudar na campanha de 2022, não só com doações, mas conquistando votos junto a torcedores do rubro-negro

Ainda conforme o colunista, o rubro-negro já conta com um ótimo articulador em Brasília, o diretor de relações institucionais do clube, Aleksander Silvino dos Santos, que seria o elo entre o Flamengo e políticos. Ele, inclusive, é o responsável pelos convites de autoridades aos jogos, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília.

Vale lembrar que, recentemente, o colunista do O Globo, Ancelmo Gois, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro já teria definido Landim como seu vice em 2022.

De acordo com ele, o presidente teria repassado a pessoas próximas que o flamenguista seria "o nome do seu sonho". Landim, aliás, esteve recentemente com Bolsonaro, em um almoço oferecido pelo setor de supermercados do Rio de Janeiro para o presidente.



Sobre esse encontro, o vice-presidente Geral e Jurídico do clube da Gávea, Rodrigo Dunshee, afirmou na época que a proximidade "não significa apoio político". "Vou falar pela décima vez. O Flamengo não se envolve em política partidária. O fato de haver relação oficial com os chefes de governo do país não significa apoio político. Não se deixem induzir por pessoas que têm interesse político de jogar o Landim à esquerda ou à direta", postou.

Ainda de acordo com o colunista Ancelmo Gois, Bolsonaro enxerga no cartola rubro-negro como um "empresário de sucesso", além de ser o gestor que levou o Flamengo a títulos que não conquistava há décadas.

Vale lembrar que Landim nunca foi filiado a uma legenda e Bolsonaro ainda não definiu que partido se filiará visando a tentativa de reeleição. Diante disso, a definição deve ficar para 2022. Atualmente, Bolsonaro tem como vice o general Hamilton Mourão.