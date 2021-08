David Luiz - Divulgação

David LuizDivulgação

Publicado 31/08/2021 11:30

Rio - A possível contratação de David Luiz pelo Flamengo não deverá ser fácil para Rubro-Negro. De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o ex-zagueiro da seleção brasileira pediu alguns dias para ouvir a proposta do clube carioca. O defensor ainda deverá aguardar a posição oficial do Benfica, antes de definir o seu futuro.

A tendência é que os portugueses e David cheguem a uma definição, positiva ou negativa, ainda nesta terça-feira. Caso, o zagueiro não feche com o Benfica, as possibilidades de contratação do atleta pelo Flamengo vão aumentar.



Após negar o interesse em David Luiz, o Flamengo decidiu nos últimos dias realmente buscar a contratação do jogador. O motivo é o momento complicado de Rodrigo Caio, que vive mais uma temporada de muitas lesões.