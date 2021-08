Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Herói do título da Libertadores e principal nome do elenco estrelado do Flamengo, Gabigol já entrou na galeria de ídolo do clube carioca. No entanto, o artilheiro dá a impressão de que o melhor ainda está por vir com a camisa rubro-negra. Vivendo uma fase impressionante na atual temporada, o atacante já igualou com 16 jogos a menos, o número de gols que marcou na temporada passada.

Ao todo, Gabigol tem 97 gols com a camisa do Flamengo. Até o momento, a sua temporada mais goleadora foi em 2019, quando conquistou o Carioca, o Brasileiro e a Libertadores pelo clube carioca. Ele entrou em campo em 59 jogos e marcou 43 gols pelo Rubro-Negro.



No ano passado, Gabigol viveu uma temporada com algumas lesões e como o Flamengo não conquistou a Libertadores e não disputou o Mundial de Clubes, o atacante acabou jogando menos. Ele entrou em campo em 43 jogos e fez 27 gols. Na temporada atual, o atacante entrou em campo em 27 partidas e já igualou a marca do último ano.

Com 97 gols com a camisa do Flamengo, Gabigol ainda tem a possibilidade de fazer mais história pelo clube. Próximo da marca centenária, o atacante também poderá conquistar outros títulos. O Rubro-Negro vem bem na Libertadores, na Copa do Brasil, título que o atacante ainda não conquistou, e também tem a possibilidade de levantar mais um caneco do Campeonato Brasileiro.