David Luiz é o nome dos sonhos do torcedor do FlamengoDivulgação/Arsenal

Publicado 30/08/2021 13:55

Rio - O Flamengo dará mais um passo na tentativa fechar com David Luiz. De acordo com o jornalista Flávio Amendola, da TV Bandeirantes, o Rubro-Negro irá se reunir com o estafe do zagueiro na tarde desta segunda-feira para negociar sua contratação.

O Rubro-Negro está ciente de que existem dificuldades no negócio. No entanto, há um otimismo pelo acerto, vindo de ambas as partes.

Ainda segundo o repórter, a novela vai se encaminhando para o fim. Resta saber se terá um desfecho positivo ou negativo para o Flamengo.