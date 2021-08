Gabriel Barbosa do Flamengo, comemora o seu gol durante a partida entre Santos e Flamengo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2021 na Vila Belmiro, neste sábado 28. - ESTADÃO CONTEÚDO

Gabriel Barbosa do Flamengo, comemora o seu gol durante a partida entre Santos e Flamengo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2021 na Vila Belmiro, neste sábado 28.ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 30/08/2021 09:30

Rio - A rodada do Brasileirão foi favorável ao Flamengo. Com a goleada sobre o Santos, o Rubro-Negro aumentou as chances matemáticas de conquistar a competição pela terceira vez seguida. De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o clube carioca pulou de 9% para 14% de possibilidades de título.

Líder da competição, o Atlético-MG continua sendo o grande favorito. O Galo tem 54% de possibilidades de conquistar o título, que não vem desde 1971. Nesta rodada, o clube mineiro ficou no empate por 1 a 1 com o Bragantino.



Além do Atlético-MG e do Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Bragantino e Corinthians alimentam chances de título. O Verdão tem 13%, o Tricolor de Aço, que ainda joga nesta rodada, tem 12%. O clube de Bragança tem 3%, enquanto o Timão aparece com 1%.